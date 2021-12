Kasuwar 'yan kwallo: Makomar Pulisic, Bereton Diaz, Phillips, Dembele, Origi, Danjuma, Cook

Mintuna 40 da suka wuce

Barcelona na shirin taya yan wasan Chelsea Christian Pulisic da Antonio Rudiger, da kuma Cesar Azpilicueta wanda ya dade a kungiyar ta London. (Mundo Deportivo - in Spanish)

Can kuwa a Italiya AC Milan ce ta nuna sha'awar dauko dan wasan gaban Liverpool Divock Origi, yayin da kungiyar ke neman wanda zai maye gurbin Zlatan Ibrahimovic. (Tutto Mercatao - in Italian)

Ita kuwa Lyon da ke Faransa Arnut Danjuma na Villareal take so, duk da akwai alamun za ta yi takara da Manchester United da Barcelona. (TodoFichajes - in Spanish)