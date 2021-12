Rabi'u Kwankwaso: Abin da tsohon gwamnan Kano ya ce kan rashin tsaro karkashin mulkin Buhari

Mintuna 14 da suka wuce

"Batun da ake yi ba na shugaban kasa ba ne, batu ne da mun san shugaban kasa sai an gama komai ake fada masa amma yanzu lamarin ya sauya," in ji shi.

Da aka tambayi Kwankwaso ko yaya yake ganin rawar jami'an tsaron Najeriya sai ya ce "babban abin mamaki sai ka ji an ce an kashe mutum kaza, amma ba za ka ji an yi komai ba. Kuma kullum mutanen nan [ 'yan bindiga] kara samun kudi da kayan aiki da nasara suke yi, har a wasu wuraren muna jin ana cewa suna karbar haraji.

A kasa kamar Najeriya, da soja na sama da na kasa, a ce an kai matsayin a shekarar 2021 wadanda su mutane da yawancinsu ba su da ilimin Arabiya babu na zamani, a ce sun yi karfin da suka ware wani sashe na Najeriya kuma an yi shiru an zura musu ido ba tare da daukar wani mataki ba, wai shin me ya ke faruwa ne?," in ji Kwankwaso.