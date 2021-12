Saudiyya ta amince wadanda da ba su da ra'ayin addini su yi wa dalibai lacca

Sa'a 1 da ta wuce

An gudanar da babban taron kan Falsafa a kasar Saudiyya, da nufin karfafa wa wadanda ba su da ra'ayin addini gwiwa, a kasar da a shekarun baya ake daure mutanen da suka nuna abin da ake ganin ya saba wa koyarwar addinin musulunci.

An kuma kara da bayani kan tambayoyin da suka shafi ko mutum zai iya kare dan uwa ko aboki wanda ya aikata laifin kisa ko akasin hakan.

End of Podcast

Ta bangaren wadanda ba su damu da addini ba, an cafke wani dan Saudiyya a watan da ya gabata kan zargin wallafa sakon da bai dace ba a shafin sada zumunta, an kama wani dan jarida dan Yemen sannan aka yanke masa hukuncin daurin shekara 15 a gidan yari kan laifin irin wancan.

Karkashin mulkin mulaka'un Yarima mai jiran gado, an daure mutane da dama, tun daga malamai, da mata matasa da ke rajin kare hakkin dan adam irinsu Loujain al-Hathloul da har yanzu suna gidan kaso.

"Idan wadanda suka halarci taron suka ci gaba da muhawara kan batutuwan da muka tattauna a wajen, to za mu kira hakan da cewa an yi gagarumar nasara. Ko babu komai an shiga wani mataki na gaba. Fatan shi ne zuba ido domin ganin yadda ko hakan zai karbu, kuma hukumomi za su aminta da shi."