Yakin basasar Habasha: Yadda Fira Minista Abiy ya jagoranci yaki da 'yan tawaye

Mintuna 21 da suka wuce

An dauki hoton Fira Ministan ya na bai wa kwamandoji umarni a fagen daga

"Ina kira ga wadanda suke son zama 'ya'yan kasar Habasha, wadanda za a jin jinawa tarihgi kuma ba zai man ta da su ba, ku mike domin kasarku. Mu hadu a fagen daga" in ji Abiy.

"Duk da hotunan sun nuna ya na gab da isa sahun gaba a fagen daga, ba wai ainahin fagen yakin yakin ba, amma matakin ya yi, kwalliya ta biya kudin sabulu, " in ji shi.

Hare da jirage marasa matuka

Koma bayan da mayakan TPLF suka fuskanta na da yawan gaske. A lokacin da mayakansu ke kusa da garin Debre Birhan town, kusan kilomita 130daga babban birnin Habasha, Addis Ababa, an tilasta musu komawa baya zuwa garin Weldiya mai nisan kilomita 400 daga Addis Ababa. Wannan na nufin 'yan tawayen sun rasa iko da manyan garuruwa masu muhimmanci a babbar hanyar da za ta sada ka da yankin Tigray zuwa fadar gwamnati.

an kai hari da jirage marasa matuka a Mekelle, babban birnin yankin Tigray

End of Podcast

Farfesa Tronvoll ya kara da cewa ya yin da Mista Abiy ya dogara da dakarun da ke kasa, jirage marassa matukan da aka samo daga kasashen Turkiyya da Iran da China sun taka rawar fatattakar 'yan tawayen TPLF: "An zargi jirgi maras matukin China samfurin Wing Loong II, shi ne mai karfi da ke iya dauke tankar yaki, da zubo makaman atilari, da jefa bama-bamai kan sojoji."

"Matakin barin gidan shi, da hada kai cikin dakaru, Mista Abiy ya aike sakon cewa a shirye ya ke ya sadaukar da ran shi domin Habasha," in ji farfesan.

"Barack Obama ya lshe kyautar bayan zama shugaban Amirka, tare da kaddamar da yaki a Afghanistan, amma a dakin yaki na fadar White House ya zauna. Mista Abiy ne na farko da ya taba zuwa gab da fagen daga," in ji Farfesa Tronvoll.

"Kabilar Afar, makofciyar Tigray ce. Bisa al'ada, ana musu kallon mayaka. Kusan kowanne namijin Afar daga shekara 15 ya mallaki bindiga. Sun dade su na bai wa mayakan Tigray kashi , kuma a karon farko matan yankin Afar sun shiga yakin," in ji Mista Abdurahman.

"Idan TPLF ta karbe iko da hanyar da za ta sada ka da iyakar, to kuwa tattalin arzikin Habasha zai durkushe ba ki daya, babu wasu kaya da za a iya shiga da su Addis Ababa, sannann mayakan Tigray za su kara samun damar dannawa da zarar sun karbe Addis shi kenan sun yi nasara a yakin."

Exploring the churches carved from rock

More on the Tigray crisis: