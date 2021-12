Ba za mu sa dokar ta baci kan sha'anin tsaro ba a Najeriya - Ministan 'Yan sanda

Mintuna 44 da suka wuce

Asalin hoton, Min of Police

"Ko ka sa dokar ta ɓaci ko ba ka sa ba abin da ake so shi ne a samu sakamako. Wurare da dama kan sa dokar ta ɓaci a fannoni da dama kamar sha'anin ilimi, amma sai ka ga babu wani bambanci."

"Da a saka dokar ta ɓaci da ba a saka ba duk abin da ake yi shi za a yi, wanda ake iya yi ma shi za a yi," kamar yadda Minista DIngyadi ya faɗa," in ji shi.

"To ka sa dokar ta ɓaci ka ƙuntatawa wasu ina ga hakan bai yi ba. A dai ga abin da ake son a yi. kuma In Shaa Allahu za mu yi ayyukan da suka dace ba tare da mun saka dokar ta ɓaci ba," in ji shi.