Hikayata 2021: Labarin 'Ramat' da ya zo na uku

Mintuna 26 da suka wuce

Wannan labarin haƙƙin mallakar BBC ne. Ba a yarda wani ko wata su yi amfani da shi ta ko wane salo ba, ko da yaɗa shi ne ta shafukan sada zumunta. Idan aka yi hakan kuma, to BBC za ta ɗauki mataki har da na shari'a.

RAMAT

Ramat ita ce mace ta farko a ƙauyensu, da ta gama digiri ta shiga aikin ɗan sanda. Yayin tirenin, ta haɗu da Mahmud, wanda ya zama tamkar abokinta. Ta ɗauki hankalin Mahmud a yadda take kame kanta. Ba ta wasa da ibada, ta kuma mai da hankali. Mafi yawan haɗuwarsu masallaci ne ko cikin aji. Ta haka suka shaƙu.

End of Podcast

A ranar aure, an ci, an sha, an yi fareti gwanin ban sha'awa. Ango da amarya ma tufafin farati na musamman suka sanya.