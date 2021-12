BBC ta bankado yadda sojojin Myanmar suka azabtar tare da kashe mutane da dama

Ganau da wadanda suka kubuta sun ce sojojin, wasu daga ciki 'yan shekara 17, sun yi wa mutanen kauyen kawanya, suka ware maza da mata tare da kashe mazan. A cikin hotuna da bidiyon da suka nuna abin da ya faru, an ga yadda aka zabtar da wadanda suka mutu, sannan suka haka katon rami aka binne su baki daya.

Wadanda suka shaida lamarin a Yin, da muka sauya sunayensu saboda dalilai na tsaro, sun shaida wa BBC an daure mazan da igiya, aka lakada musu duka sannan aka kashe su.

"Mun gagara tsayawa kallo, sai muka sunkuyar da kawunanmu kasa muna ta kuka," in ji wata mace da dan uwanta da dan 'yar uwarta da kuma kanin mjinita ke cikin wadanda aka kashe.

"An daure su, suka dinga dukansu da bindiga da duwatsu, sun sha azaba ta kwana guda," in ji shi.

An gano gawawwakin mutum 12 da aka gundulewa hannaye da kafafu, a kusa da kauyen Zee Bin Dwin, a karshen watan Yuli, an binne gawwawakin ne a wani katon rami, ciki har da wata gawa karama da ake kyautata zaton dan karamin yaro ne, an kuma ga gawar wani mai lalurar nakasa.