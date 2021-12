Dalilina na ficewa daga jam'iyyar APC - Sheikh Khalil

Mintuna 7 da suka wuce

Ga yadda Shehin malamin ya sanar da BBC ficewarsa daga jam'iyya mai mulki a jihar Kano da Najeriya: "To ni a matsayina na dan jam'iyyar APC kuma daya daga cikin dattawa da kuma daya daga cikin caucus, abin da nake so in tabbatar shi ne na fita daga jam'iyyar APC."