Dabi'un da kamfanoni suke bukata daga wajen ma'aikata

Mintuna 32 da suka wuce

Sandra Okerulu ta fuskanci irin wannan a farko shekarar da ta wuce. Ta nemi aiki a wani kamfani mai mazauni a birnin New York kuma har an yi ganawa da ita wacce komai ya tafi daidai, a cewarta. Kamfanin ya shaida mata cewa suna bukatar gogewarta a aiki kawai, kuma ba da dadewa ba za su turo mata sakon imel game da ganawa ta biyu.

"Ya kamata a soke batun cancanta bisa al'ada," in ji Bayo Adelaja, jagoran wani kamfanin tuntuba na Do It Now Now a birnin London.