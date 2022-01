Ƙayatattun hotunan yadda aka shiga sabuwar shekara

Turkiyya

Najeriya

Birnin New York.

Duk da dokar hana taruwar jama'a saboda annobar korona, an ba wa dubban mutane damar taruwa a dandalin taro na birnin New York na Amurka suna wasan wuta.

Mutane dubu goma sha biyar ne suka shiga dandalin, amma sai da dukkansu suka nuna shaidar cewa an musu riga-kafin cutar korona.

A dai birnin na New York ne aka yi wannan gagarumar rantsuwar kama aiki mai cike da tarihi yayin da ake tsaka da bikin shigowar sabuwar shekarar.

An rantsar da Eric Adams ne a matsayin magajin garin birnin New York na 110 kuma ya fara aiki nan take.