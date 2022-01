Abin da 'yan Najeriya ke cewa kan hirar Shugaba Buhari da Channels TV

Me ƴan Najeriya s uke cewa?

Tun da yammacin Larabar sunan Shugaba Buhari ke tashe a shafukan sada zumunta. A tuwita an yi amfani da sunansa sau fiye da 50,0000.

A Facebook kuma an yi magana kan hirar sau kusan 15,000 daga ranar Laraba zuwa Alhamis.

Bai kamata a ƙirƙiri 'yan sandan jihohi ba - Buhari

Ya bayyana cewa idan aka yi la'akari da yadda gwamnoni suka sa ƙananan hukumomi a cikin aljihunsu da kuma yadda sai wanda suke so a jiharsu zai yi tasiri, don haka a cewarsa samar da ƴan sandan jihohi zai ƙara wa gwamnoni ƙarfi.

Batun hauhawar farashi

"Shin an yi wa Buhari tambaya a kan ksashe-kashen da ake yi a gonaki?

Shin an yi wa Buhari tambaya a kan harajin da manoma ke biyan ƴan bindiga kafin su girbe shukarsu?

Shin an yi wa Buhari tambaya a kan manoman Zabarmari da aka kashe a gonakinsu?

Shin an yi wa Buhari tambaya a kan matan da ake yi wa fyaɗe ake kashe su a gonaki?"

Zaɓen 2023 ba matsalata ba ce - Buhari

"Misali lokacin da ya ci shugaban ƙasa aka zo za a yi jagoranci na majalisa, ya koma ya ce shi ba ruwansa duk wanda inna ta aura ya zama baba, daga ƙarshe abin ya zama babbar matsala a siyasarsa saboda yadda majalisar ta zama tamkar jam'iyyar hamayya," in ji shi.

"Ko da ba zai nuna wanda yake so ba, ya kamata ya tabbatar an tsaya an yi zaɓe na gaskiya da kuma ɗora Najeriya kan hanya saboda halin da ake ciki."