Likitoci sun yi nasarar dasa wa mutum zuciyar alade

Mintuna 48 da suka wuce

Asalin hoton, UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF MEDICINE

Aikin ya nuna cewa zuciyar dabba za ta iya aiki a jikin dan adam ba tare da jikin ya ki ta ba a take.

An yi shekaru daruruwa ana bincike da nazarce-nazarce kan yadda za a iya yin irin wannan aiki, to amma a sanadiyyar fasahar da aka gano a baya bayan nan kan yadda za a iya jirkita kwayoyin halitta yadda ake so, ta kai ga samar da sassan jiki na dabbobi da za a iya jirkita halittarsu ta yadda za su iya dacewa da jikin dan adam, ba tare da jikin ya ki karbarsu ba.