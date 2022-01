Bola Tinubu: Manyan ƙalubalen da ke gaban tsohon gwamnan Lagos a zaben 2023

Matakin da jagoran jam'iyyar APC a Najeriya kuma tsohon gwamnan Legas Asiwaju Bola Ahmad Tinubu ya ɗauka na bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaɓen 2023 wata alama ce da ke nuna cewa an buga kugen siyasa yayin da ake tunkarar zaɓe mai zuwa.

An daɗe ana raɗe-raɗin cewa Tinubu zai tsaya takarar shugaban ƙasa, sai dai ya furta hakan da bakinsa a fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bayan ya gana da shi ranar Litinin.

Rashin lafiya

A cewar Farfesa Kamilu Sani Fagge ''Idan a wasu wurare ne yadda yake fama da rashin lafiyar nan mutane ma ba za su dinga zancensa ba, kuma ko an neme shi shi zai ƙi amincewa, domin lafiya na da matuƙar muhimmanci wajen jagorancin babbar ƙasa irin Najeriya''

Ya ce ''A halin da ake ciki mutane na ganin cewa samun mutum mai kuzari ya shugabanci Najeriya shi ne babban abun da ake buƙata, shi kuwa kaga abun da ya banna a zahiri shine ba shi da lafiya, to ka ga za a iya rasa wannan kenan.

''An yi wasu shugabanni a baya a Najeriya da suka yi fama da rashin lafiya, kuma an ga yadda hakan ya kawo tsaiko a harkar gudanar da gwamnati, shi Tinubu kowa ya san yana fama da rashin lafiya ko da yake ba ka iya cewa ga cutar da yake fama da ita, amma a fili take cewa idan aka sake maimaita abun da aka yi a baya hakan zai zama kuskure'' a cewarsa.