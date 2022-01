Sarkakiya uku da ke tattare da yi wa mutum dashen zuciyar alade

Haɗarin aikin

"Ba za ku taba sanin ko mutum zai mutu ba har sai an gama aiki, ba abun da ba kasada a cikinsa " in ji Farfesa Julian Savulescu, wani malami a Jami'ar Oxford.

Hakkin dabbobi

Daya daga cikinsu, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), ta yi Allah wadai da dashen zuciyar alade na Mr Bennett da cewa: "An nuna rashin imani, da kuma almubazzaranci da dabbobin da ake da su".