Yadda wani matashi ya yi wa ƴar makwabcinsa yankar rago a Kano

Mintuna 25 da suka wuce

Tun bayan da ya yi garkuwa da yarinyar, ya buƙaci a ba shi naira miliyan guda a matsayin kuɗin fansa, amma bayan an yi ciniki an tsaya kan dubu 400. Amma ana tsaka da cinikin kawai sai aka ga gawarta an yar da ita a wani kango.