Amurka ta gargadi Rasha ta zabi zaman lafiya ko tashin hankali

Sa'a 1 da ta wuce

Ta ce, game da Rasha dole ne yawanci su duba su gani tare da yanke shawara idan lalle kan batun tsaro ne, wanda idan hakan ne to za su yarda da tattaunawar, idan kuwa baba-rodo ne kawai ake yi, an fake da batun tsaron ne abin da ba za a iya sani ba a yanzu lalle.

Ita dai Rasha ta bayyana jerin bukatu da take so da nufin kare kungiyar Nato ta kara fadada zuwa gabas, tare kuma da ganin an rage kasancewar kungiyar a kusa da iyakar Rashar.

To amma kuma nan take Nato ta sanya kafa ta yi watsi da bukatu ko sharuddan na Rasha, said ai ta ce a shirye take ta tattauna a kan wasu batutuwan, da suka hada da takaita yawan makamai da kuma atisayen soji.