Hukumar tace fina-finan Kano ta hana dora fina-finan Kannywood da ba a tace ba a YouTube

Mintuna 52 da suka wuce

Hukumar tace fina-finai da dab'iu ta jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta ce daga yanzu babu wani fim mai dogon zango da za ta bari a dora a Youtube ba tare da an kai mata ta tace shi ba.

"Muna magane ne a kan yadda sakin fina-finai ya zama ruwan-dare a manhajar YouTube wanda kuma yake zama illa ga tarbiyya..kuma dole ne mu dauki mataki a kan harkar nan ta fina-finai da wakoki da abubuwan da suka shafi dangogin rubuce-rubuce," in ji shi.

"Mun yi haka ne saboda mu tantance wadanda suke shigowa jihar. Akwai wani fim da aka shirya wai shi 'Makaranta' inda shi wanda ya shirya shi jihar Kano take nemansa ruwa a jallo. sai yake cewa ba a Kano ya shirya ba, a Jigawa ne. A gaskiya bai zo wurinmu ya nemi izinin shirya fim din ba," a cewar Yusuf Magaji.

Lawan Ahmad, tauraron fim ne kuma mai shirya fim din dogon zango na Izzar So, kuma ya shaida mana cewa su dama sai sun mika fina-finansu an tantance kafin su sanya a YouTube.

"Mu dama can muna bayar da fina-finanmu a duba. Sai dai idan an samu tsaiko ko wata matsala saboda yanayin aiki shi ne za ka ga ba mu bayar ba. Amma maganar gaskiya yadda wasu suke amfani da YouTube wajen saka abubuwan da ba su dace ba, ya kamata a sanya musu ido," in ji shi.