Boko Haram na da karfi sosai a wasu ƙananan hukumomin Borno - Ndume

Mintuna 24 da suka wuce

Sanata mai wakiltar yankin kudancin jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya ya tabbatar wa BBC batun da Gwamna Zulum ya ambata cewa akwai wasu ƙananan hukumomin jihar da ƴan Boko Haram ke da ƙarfi a can.

Gwamnatin jihar Bornon a yanzu haka tana ta aiki kan shirin mayar da 'yan gudun hijira ƙananan hukumominsu na ainihi, sai dai ana fuskantar tangarɗa nan da can game da lamurran tsaro a wasu wuraren.

"Amma gwamna ya ba da izini an je an gyara Malamfatori wato hedikwatar Abadam ɗin an kewaye shi za a kai mutane. Amma har yanzu mutane ba su koma ba, daga hedikwatar har ƙauyukan.