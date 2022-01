IS ta fitar da wani bidiyo da ya nuna harin da ta yi iƙirarin kai wa a Buratai

Sa'a 1 da ta wuce

Kafafen yaɗa labarai na Najeriya sun ruwaito cewa makarantar da aka kai harin wata Kwaleji ce da ake kira Tukur Buratai Institute for War and Peace inda suka ruwaito cewa an kashe farar hula biyu.

Wata kafar yaɗa labarai ta IS mai suna Amaq ce ta shirya bidiyon. A jiki, an yi masa take da "Mayaƙan IS a yayin da suka kai hari a Kwalejin yaƙi ta Najeriya da ke garin Buratai a Litinin din da ta gabata".