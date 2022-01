Ce-ce-ku-ce ya barke kan dacewa ko rashin dacewar shigar malaman addini siyasa

Sa'a 1 da ta wuce

A zaɓukan da aka yi na baya a ƙasar, an ji yadda malamai daban-daban suka fito suka bayyana ra'ayoyinsu kan wasu 'yan takarar siyasa, lamarin da ake ganin ya jawo rashin jituwa tsakanin wasu ɓangarorin.

Ganin cewa an kaɗa gangar siyasar 2023 a Najeriya, tuni wasu malaman suka soma kama sunayen wasu 'ƴan takara da kiran a zabe su.

Malaman da ke goyon bayan malaman addini su shiga siyasa

Cikin wani bidiyon wa'azi da ƙungiyar Izala ta wallafa a shafinta na Facebook, an ga sakataren kungiyar Sheikh Kabiru Haruna Gombe yana bayyana cewa a baya sun yi kira ga 'ƴan Izala da su fito su yi zaɓe inda ya ce suna fata nan gaba ma idan suka ƙara kira za su fito su yi zaɓen.

"Ni ina da ra'ayin malamai su shiga siyasa su kuma sa baki a cikin harkar siyasa, amma da ma'auni biyu. Ma'auni na farko na ilimi; ma'auni na biyu kuma adalci," in ji Sheikh Musa.

"Ma'auni na farkon, idan za su saka baki ta fuskar ilimi to duk wani abu da za su saka baki a harkar siyasa ko wani mutum a matsayinsa na ɗan siyasa, kada su zo su yi magana a kansa haka nan ba su da cikakken ilimi a kansa.

Malaman da suka tsaya a tsakiya

Ya bayyana cewa malaman da suka shiga siyasa suna da ra'ayin sai an shiga abu kafin a gyara shi, malam ya ce hakan "batu ne na gaskiya domin mutum ba zai iya gyara abu ba idan bai matse shi ba".

"Abin da ya sa nake tsakiya shi ne, duk wanda ya shiga da niyyar gyara, idan lamarin ya buwaye shi bai iya gyarawa ba, idan narkewar tasa ba ta shafi imaninsa ba, to za a yi masa uzuri saboda kasancewar abin ya fi ƙarfinsa. Wanda kuma ya tsaya ya ƙi shiga domin gudun kada ya narke shi ma bai yi laifi ba."

Malaman da ba sa goyon bayan malamai su shiga siyasa

"Idan malamin addini yana so ya sa baki a siyasa ya cire hular addini ya koma honarabul ya yi magana cikin siyasa. Idan ba haka ba to mambarinsa haƙƙin Allah ne, mambarinsa wakilcin Allah da Manzon Allah yake yi, kada ya yaudari al'umma," in ji Sheikh Maqari.