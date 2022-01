Najeriya: Majalisar dokokin ƙasar na shirin janye batun zaɓen ƴan tinƙe

Kabiru Gaya ya ce ''Dama dai kowa ya sani batun da ke da sarƙaƙiya a cikin ƙunshin dokar shi ne batun zaɓen ƴar tinƙe, to a yanzu halin da majalisar ke ciki shi ne wadanda suka dauki abun da zafi a cikinmu sun fara sakkowa, don haka akwai yiwuwar idan suka zauna suka tattauna za a iya samun maslaha a kan batun''

Sanatan ya ce" Dole ne a samu maslaha kan batun zaɓen 'yar tinke tsakanin gwamnati da majalisar, domin muna so ayi sauri a sanya wa dokar hannu. don idan an barta ba a sanya hannu ba to ko shakka ba bu zaben 2023 zai fuskanci matsala mai yawa''