Garba Shehu: Ƴan siyasa da dama sun ƙosa Buhari ya sauka daga mulki

Sa'a 1 da ta wuce

"Duk da cewa shugaban ƙasa zai sauka bayan an zaɓi wanda zai maye gurbinsa a shekara mai zuwa - ko da sabon shugaban zai ɗora kan kyakkyawan tsarin da ya kafa ko ba zai ɗora ba - ayyukan da ya yi suna da yawa kuma abu ne mai wahala a kawar da su," in ji shi.

Ya ce kotuna sun yi adalci ga waɗanda aka gurfanar a gabansu duk kuɗin mutum duk talaucinsa, haka kuma ya ce an samu karɓo kuɗaɗen da aka sace shekaru da dama aka kai ƙasashen waje inda bayan an karɓo kuɗin an yi amfani da su wajen gudanar da ayyukan ci gaba ga talaka.