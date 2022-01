Afcon 2021: Yadda ƴan Najeriya ke zolayar ƴan Ghana bayan fitar da su daga gasar

Sa'a 1 da ta wuce

Comoros, wadda wannan ne karon farko da take fafatawa a Afcon, ta fara cin kwallo ta hannun El Fardou Ben Nabouhane daga nan kuma aka kori kyaftin din Ghana, Andre Ayew wanda aka bai wa jan kati.

Me jama'a ke cewa kan wan n an wasa ?

Wannan mai suna Man of Letters tsokana yake yi dangane da wutar lantarkin da ƴan Ghana suka yi ta ikirarin sun fi Najeriya samu inda ya ce da fatan wutar da Ghana ke samu za ta haskaka wa ƴan wasanta hanya zuwa gida daga Kamaru.

Wannan kuma ta saka hoton wata ɗauke da jakunkuna da ake kira Ghana Must Go da yawa inda take cewa Ghana har ta soma tafiya.