Ana zargin jami’in agaji da yi wa yarinyar da ta ‘kashe kanta’ fyaɗe

Mintuna 30 da suka wuce

An kuma yi zargin cewa matashiyar ta kashe kanta bayan faruwar lamarin a unguwar rukunin gidajen 303 ranar Talata.

Sun ce bayan bude kofa ne kuma sai matashiyar ta fito tana korafin cewa an keta mata matancinta.

Ya ce ''Kamar yadda makwabtan jami'in suka sanar da mu, an ji ihu ne da aka je aka bude kofar gidan jami'in sai ga matashiyar ta fito tana ihu a kan an keta haddinta to daga nan ne sai ta wuce dakin girki ta dauki wuka ta cakawa kanta''