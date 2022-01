Ghana: Ana ci gaba da ceto wadanda fashewar wata mota ta rutsa da su

Mintuna 54 da suka wuce

Rahotanni sun ce motar da ke kan hanyarta ta zuwa wani wurin hakar ma'adinai ce ta yi karo da wata mota yayin da take kokarin kaucewa wani babur da ya shiga gabanta, lamarin da ya janyo fashewar a kusa da garin Bogoso.

'Yan sandan dai ba su tabbatar da adadin wadanda lamarin ya rutsa da su ba, to amma wata majiya a garin ta ce ya zuwa yanzu an gano gawar mutum 17, to amma akwai yi wuwar adadin zai zarta haka.