Rikicin Sudan: Rashin rayuka domin neman 'yanci

Mintuna 15 da suka wuce

"Ina cikin daukan bidiyon masu zanga-zangar kuma ina tafiya a kafa lokacin da wani harsashi ya fasa kirjinsa; a gaba na ya mutu. kadan ya rage harsashin ya same ni!"

Juiyin mulkin ya sa an yi asarar farfadowar tattalin arzikin kasar da aka samu na shekaru biyun da suka gabata

An mayar da makarrabai bisa madafan iko

Masu zanga-zangar na jin gaskiya na tare da su - kuma an yi wa gwamnatin sojin kasar mummunar illa bayan da Firaiminista Hamdok ya ajiye mukaminsa a farkon wannan shekarar.

An dai yi ma sa daurin talala bayan juyin mulkin - amma sai da ya kulla wata sabuwar yarjejeniya da hafsoshin sojin - matakin da kungiyoyin da ke mara masa baya wato Forces for Freedom and Change suka yi watsi da shi.