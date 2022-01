Milkyway Galaxy: An gano wani abu mai jujjuyawa da ba a sanshi ba a can sararin samaniya

Masana kimiyya a Australiya sun gano wani abu mai jujjuyawa wanda ba a sanshi ba a can sararin samaniya a birni Milkiwe Galakzi, wanda kuma suka ce ba wani abu da aka taba gani kamarsa.

Abin wanda wani dalibin jami'a ya fara gano shi, an ga yana fitar da tarin tururin maganadisu tsawon minti daya a duk bayan minti 18.

Yawanci abubuwan da ke fitar da wani abu da ya danganci makamashi kamar haske ko dumi ko turiri a sararin samaniya, an sansu an kuma yi rubutu a game da su. To amma masu bincike sun ce wani abu da yake jujjuyawa har tsawon minti daya, abu ne da ya zaman a daban, wanda za a ce ba a taba gani ba.