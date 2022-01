Ku San malamanku tare da Sheikh Muhammad Suru

Sa'a 1 da ta wuce

''Karɓar ɗarikar Shehu Tijjani a garin Suleja na daga cikin ni'imar da ubangiji ya mini, domin akwai wata muƙabala da aka yi a kan ɗarika kuma Allah ya bani gagarumar nasara, to a wannan lokaci sai wani malami ya bani shawarar ya kamata in karɓi ɗariƙa, ya yi ta min nasiha amma ni ban amsa ba'' in ji shi.