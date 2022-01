Masana kimiyya sun gano farar da ba kasafai ake ganin irinta ba a rayuwa

Mintuna 51 da suka wuce

To amma kuma masanin ya kara da cewa: "Samun irin wannan nau'in farar, wani abu ne da ba kasafai ake gani ba a rayuwa, domin farar da za a iya cewa ta dan kusa kama da ita, an ganta ne a wata kasar ba Uganda ba a sama da shekara 50.

An wallafa bayanin wannan fara ta musamman a mujallar Zootaxa sannan kuma an bayar da ita ga dakin adana dabbobi da kwari na jami'ar Cambridge ( Cambridge University's Museum of Zoology .)

