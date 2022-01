Mazauna Birnin Gwari sun ce basa iya bacci sai da rana saboda fargabar 'yan fashin daji

Mutumin ya ce, dama jama'ar yankin na su ba sa bacci. ''In dai mutum na son ya yi bacci to sai dai ya yi da rana, saboda kullum a cikin zulumin abin da zai iya faruwa muke'' in ji shi.