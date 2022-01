Fulani na cikin tashin hankali a kudancin Kaduna - Ruebe Fulbe

"Kuka muke kullum ba a jin kukanmu, mu mun rasa ma yadda ake so a yi da Fulani a ƙasar nan, ba a kudu ba, ba a arewa ba, ba a gida ba, ba a waje ba," in ji ta.

Ba mu da kwanciyar hankali a Kudancin Kaduna. Ka ga yanzu duk lokacin da aka ce an yi sulhu, to bayan kwana biyu za ka ji an kai hari, an kashe Bafulatana.