Yadda ake faman sharar dusar kankara a biranen Amurka bayan guguwarta

Mintuna 47 da suka wuce

An fara sharar dusar kankarar a Amurka bayan gagarumin zubarta da aka samu hade da iska mai karfin gaske, wadanda suka mamaye gabar gabashin tekun kasar a irin wannan yanayi da aka gani a karon farko a shekara hudu.

Birane irin su Boston da Atlantic su ne suka fi ganin illar zubar, inda a wasu sassan birnin New York tudun dusar kankarar ya kai tsawon kafa biyu, yayin da sama da mutane dubu 31 a Massachusetts suka kasance ba su da wutar lantarki a gidajensu har zuwa ranar Lahadi da yamma.

Harkar sufuri a yankunan da ke gabar gabashin ta gamu da cikas sosai. An soke tashin jiragen sama dubu shida kuma kashi 90 cikin dari na jiragen sama da za su tashi ranar Asabar a filin jirgin sama na Logan da ke Boston da kuma LaGuardia da ke Boston an soke su.

A New York City, gwamnan jihar Kathy Hochul ya ce n kai motar share dusar kankara a sassn jihar domin gyara hanyoyi bayan zubar dusar kankarar da aka yi da har ta rufe fitaccen dandalin birnin New York, inda yawan dusar ya kai tsawon inci 7.3, abin da ba a taba gni ba a birnin.

To amma yawancin sassan birnin sun kauce wa gagarumar matsalar katsewar wutar lantarki, kuma Magajin birnin na New York Eric Adams a ranar Asabar ya ce birnin nasa ya tunkari matsalr zubar dusar da iskar yadda ya kamata.

Lamrin ya yi matukar shafar harkar sufurin jrgin sama a fadin Amurka, inda har hukumar filin jirgin saman John. F. Kennedy na New York ta fitar da wata sanarwa ta tuwita cewa an dan fara dawo da tashin jirage sannu a hankali a ranar Lahadi

To amma kuma duk da haka an kuma dakatar da tashin karin jirage sama da 1,400 a ranr, sannan kuma an jinkirta tashin wasu dubbai.