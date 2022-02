Yadda dunkulen zinare mai girma yayi layar zana a Nijar

Bayanai sun ce an haƙo zinaren ne a Djado, wani wurin haƙar ma'adanai, inda masu haƙar suka nemi rakiyar jami'an tsaro, amma sai masu rakiyar suka ce an ƙwace dutsen mai matuƙar daraja a lokacin wani hari da aka kai musu.

"Ba a cewa an kai hari ba tare da an yi ɓarin jini ko an yi mace-mace ba. A ce an yi atak an tafi, mu kayanmu suna hannunsu. Su ba mu kayanmu, domin mu abin da muka fi gamsuwa da shi kenan."