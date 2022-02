Bidiyon Ku San Malamanku tare da Sheikh Adamu Dokoro

An haifi Sheikh Adamu Muhammad Dokoro a a Unguwar Bolari da ke garin Gombe. Malam ya ce ranar haihuwarsa ba shi da tabbaci a kanta sai dai kwatance amma an rubuta masa cewa an haife shi 15 ga watan Mayun 1964.