Zamfara: 'Yan bindiga sun tarwatsa mutanen garuruwa uku a Zamfara

Mintuna 58 da suka wuce

Asalin hoton, OTHER

Mutumin ya ce kafin wannan iftila'in ya same su sai da 'yan bindigar suka zo suka ce su hada kudi su mazauna yankunan domin siyan zaman lafiya, haka kuma aka yi suka tara naira miliyan 40 suka basu.

To amma sai gashi ba zato ba tsammani suka shigo musu garuruwa suka fatattake su bayan kashe musu mutane fiye da 21, in ji mutumin.

A wannan hari an kashe mutum 11, tare da raunata wasu mutum hudu, sannan an yi awon gaba da mata da dama in ji mutumin.