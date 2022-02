Dalibai: 'Ba za mu lamunci karin kudin makaranta a jami'oi ba'

Sa'a 1 da ta wuce

Asalin hoton, OTHERS

Shugaban daliban arewacin Najeriyar ya ce," Mun hango mun ga gaskiya wannan mataki sam ba dai dai bane, shi ya sa muka je muka gana da shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Ahmed Lawan, in da muka kai masa korafin mu".

Ya ce, ''mun shaida masa wannan karin fa ba maslaha ce ga dalibai ba musamman ma na arewacin Najeriya'' in ji Jamilu Aliyu Chiranci.

Shugaban daliban ya ce sanata Ahmed Lawan ya fahimcesu in da ya nuna jin dadinsa na kasancewar dalibai basu dauki doka a hannunsu ba.

End of Podcast

Ya ce, ya musu alkawarin cewa a matsayinsu na Majalisar Dattawa, za su yi duk abin da ya kamata su yi don ganin an samu rage a kudaden makarantar ko kuma yin abin da ya dace.

Shugaban daliban arewacin Najeriyar, ya ce daga karshen ganawar an cimma matsaya a kan cewa su shugabannin kungiyar daliban za su sanar da sauran daliban 'yan uwansu da su zauna cikin kwanciyar hankali da lumana.

Sannan kuma kowa ya jira tun da mahukunta sun riga sun shiga magana, to amma idan har su mahukuntan suka gaza cika alkawuransu, to suma dalibai zasu yi watsi da matsayar da aka cimma da su in ji shugaban daliban.