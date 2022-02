Najeriya: Masu abubuwan hawa sun koka kan gurbataccen man fetur

Sa'a 1 da ta wuce

Da take mayar da martani, ƙungiyar dillalan man fetur ta Najeriya IPMAN ta ce tana sane da matsalar, kuma ita ma ta yi wa hukumomi korafi sannan har an dauki mataki.

Ya ce "an ɗan samu matsala. Amma hukumar NNPC ta tashi tsaye. kuma an dakatar da dakon wannan man tun makon jiya."

"An samu matsala ne daga yadda aka shigo da wannan kayan. Duk motocin da suka dauka an ce su sauke. Wadanda kuma suka fita an ce su mayar," a cewar Dan-Malam.