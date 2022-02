Ku San Malamanku tare da Sheik Usman Babaliman; Alkali Omo

Sa'a 1 da ta wuce

''Wadda ta shahara sosai don Dan-madamin Misau mutum ne mai jin kansa Allah Ya karbe shi, ya rasu daga baya, don an ce ba a ma kiransa a kotu. Na ce a'a ni a Misau ba wanda ba zan kira ba sai Sarkin Misau. Sarkin Misau ne idan abu ya shafe shi na shari'a zan je fada in saurari jawabinsa in ya shafi sheda, in wani ya ce shi ne shedansa, in karbi bayaninsa amma duk kowa daga baya zan kira shi kotu kuma zai zo,'' in ji shi.