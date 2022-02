Matsalar tsaro: 'Yan bindiga sun jefa al'umma a garuruwan Zamfara da Katsina cikin halin ni-'yasu

Me wadanda suka tsira ke cewa?

Kuma an ce su na can garin sun ja daga lamarin ya sha kanmu, ba mu san yadda za mu yi ba.''

Ta ce: ''To ni yanzu gani nan dai ban san abin da ake ciki ba, na baro gida babu shiri, kuma can na baro 'ya'yana biyar ban san halin da suke ciki ba.

An kashe mutane da dama amma ban san adadinsu ba, sai dai an kai wasu da yawa asibiti, mu na cikin mawuyacin hali,'' in ji matar da ba ta so a ambaci sunan ta ba.