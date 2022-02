Abin da ya kamata ku sani kan shirin a zaɓen ƙananan hukumomin Abuja

Wakilan jam'iyyu 14 ne suka sa hannu a yarjejeniyar, da 'yan takara 473, da jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki. Dukkanin bangarorin sun sha alwashin yin aiki da ita, don ganin an yi zaben cikin lumana da nasara.

''Zaman lafiya shi ne komai idan babu shi, ai babu shugabanci, dan haka ya zama dole a gare mu shugabanni mu tabbatar an yi zaben nan cikin zaman lafiya, idan mun yi nasara wanda daman abin da muke fata kenan, za mu samu damar yin mulkin cikin kwanciyar hankali, wannan shi ne babban fatanmu.''

''Idan INEC sun sa muka sanya hannu cewa a yi zabe cikin zaman lafiya su tabbatar su ma sun yi adalci idan ba su yi ba, to kuwa ba za mu taba yadda ba ko da kuwa mun sanya hannu a jarjejeniyar zaman lafiya amma a dawo a cuce mu a hana mu magana. Idan an yi zabe mun sanar da magoya bayanmu su tabbatar sun tsaya, an yi komai a kan idonsu.''