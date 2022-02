Najeriya: Yadda 'yan sanda ke kama makusantan masu laifi su tsare

Sa'a 1 da ta wuce

Ya ce "Alaka ta da shi abokina ne sosai, sai jami'an tsaro suka zo nemansa, to da basu same shi sai mu da suka gani a dakinsa, sun tambayemu ina wane yake muka ce bamu san in da ya je ba, to ba tare da sun fada mana dalilin nemansa ba kawai sai suka kama mu suka tafi damu".