Matsalar tsaro: Za a fara sanyawa 'yan sandan Najeriya kyamara domin naɗar aikace-aikacensu

Mintuna 54 da suka wuce

Babban dalilin da ya sanya muke so yin hakan a wanna zamani shi ne tuhume-tuhume sun yi yawa kan 'yan sandan Najeriya, wanda ake ganin su na kisa ba gaira ba dalili, kuma yawanci idan abu ya faru sai ka ji sun ce wai an yi domin tsare kan su,'' in ji Honarabul Yunus.