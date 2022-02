Zamantakewa: Me ya sa salon zance tsakanin saurayi da budurwa ya sauya?

Sa'a 1 da ta wuce

A wasu shekaru can baya da suka wuce, idan saurayi ya je zance wajen budurwarsa iyaye suna tabbatar da cewa an yi zancen nan a wurin da jama'ar gidan ke yawan wucewa ta wajen, wato waje mai yalkwar shige da ficen jama'a.

Sannan kuma sai an hada budurwar da 'yar rakiya.

End of Podcast

Wasu samari da dama da na ji ta bakinsu sun shaida min cewa a yanzu an fi yin zance a cikin mota, ko a tafi wajen shakatawa ko kuma wajen cin abinci.

"Gaskiya yanzu idan mu samari muka je zance ƴan matan ba sa fitowa da ƴan rakiya, duk da dai da ana hakan da zai fi tsari," in daya daga cikin samarin Arfat El-Nafaty.

Tirkashi, to a irin wannan salon a zancen zamani kenan abubuwa da dama na faruwa a zamantakewar samari da ‚yan mata da ka iya rusa al'umma ba tare da an bai wa lamarin muhimmanci ba.

Bari mu ji me zai sa iyaye su bar lamarin zance, wanda shi ne silar neman aure ya tabarbare haka ba tare da sa ido kamar yadda su aka yi musu a baya ba?

Ta ce: "Da iyaye za su daure su dinga sa ido kan tsarin zancen ƴaƴansu daga mazan har matan da an samu sauƙi lalacewar lamurra."

A bayyane yake cewa in dai za a bar lamari irin na zance tsakanin saurayi da budurwa kara zube to abubuwa marasa dadi za su ci gaba da bullowa ta ko ina a fannin neman aure.

Wasu shirye-shiryen na baya da za ku so

Keta haddi

Namiji duk iskancinsa da iya shegensa za ki ji shi a majalisa yana ihun ai shi mace mai cikar mutunci yake so.

Kuma idan har kin ba shi fuska wani abu ya faru, can a teburin mai shayi dai zai baje kolin tozartaki, wani ma ko da bai kai ga keta mutuncin naki ba, wata kila a shan minti aka kare, to can za a tsinto shi yana yarfa maki sharri yana yo wannan ai na gama da ita.