Mata: 'Mun daina yi wa maza kayan daki tun da aka kayyade lefe'

Fatima, ta ce "An sosa mana inda ya ke kaikayi ne, mun amince da dokar da kungiyar musulunci ta kafa, sai dai kuma mu ma korafinmu shi ne suna da tabbacin idan aka yi auren cikin sauki za a rike matan da ake aura? A yanzu hakan ana fama da yawan mace-macen aure, sai kaga an yi aure da sati daya ko wata daya ko shekara daya an saki mace ba tare da dalili mai karfi ba".