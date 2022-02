Neom: Da gaske Saudiyya za ta gina sabon birni na zamani a tsakiyar Hamada?

Ali Shihabi wani tsohon ma'aikacin banki ne kuma yana cikin masu bayar da shawara kan gina birnin Neom, ya ce sabon birnin zai kasance mai tsawon kilomita 170 da aka lakaba wa suna The Line, wanda ya ce a mike sambal babu kwana za a gina shi a cikin hamada.

Sai dai idan ana tunanin wannan abu ne mai wuyar yi, Shihabi ya bayyana cewa za a gina birnin The Line ne daki-daki. "Jama'a na cewa wannan wani mahaukacin aiki ne da zai zuke biliyoyin dalli, amma sannu a hankali cikin tsari za a gina shi, daidai da bukatar da ake da ita," in ji shi.

Bayan an kammala gina shi, The Line zai sami jiragen kasa masu matukar gudu, inda dukkan wurare "ana iya zuwa cikin kasa da minti 20", in ji masu tsara birnin.