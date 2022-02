Karnataka: 'Sanya hijabi ba ƙuntata wa matan Musulmi ba ne'

Mintuna 8 da suka wuce

Babbarsu, Muzna, ta fara rubutuwa lokacin da take shekara takwas, ƴar uwarta ta ƙarfafa mata guiwa. Ta ci gaba da saka wa amma ya danganta da waɗanda take tare da su - kafin ta fahimci cewa ba ta "burge kowa"

Karamarsu, Sarah girmanta ya kai lokacin da burinta na zama likitar tiyata ya gamu da cikas saboda rashin samun makin da ya kamata a jarabawa. "Ta fara da abubuwa kamar yin sallah da wuri," in ji ta.

Ƴaƴan likitoci biyu, matan 'ƴan uwan juna sun girma ne a birnin Mumbai na India. Mahaifiyarsu har yanzu ba ta rufe kanta. Amma idan suka yi, mutane na tunanin an tilasta masu ne.

End of Podcast

"An sha faɗa muna cewa idan muna so a amince da mu, dole sai mun haƙura da addininmu," in ji wata mata da ke Delhi.