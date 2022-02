Rikicin Ukraine: Romania ta bai wa 'yan Najeriya '200' mazauna Ukraine masauki

Mintuna 13 da suka wuce

Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce tana aiki da ofisoshin jakadancin ƙasashen Ukraine da Poland da Rasha da Romania da kuma Hungary don tabbatar da ganin an mayar da su gida.

A Romania duk dan Najeriyar da ya shiga an karbe shi sosai, domin an basu wajen sauka wato makwanci, da abinci da layin waya da kuma abubuwan kariya daga cutar korona, in ji Ambasada Safiya Nuhu.