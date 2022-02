Wane irin tasiri takunkuman da aka sanya wa Russia za su yi kan tattalin arzikinta?

Duk da yake matakin zai yi wa tattalin arzikin Rasha illa, amma akwai wani tsarin aikawa da kudade tsakanin kasashen duniya mai suna SPFS - wato System for Transfer of Financial Messages - wanda Rasha ta samar bayan rikicin Crimea a 2014.