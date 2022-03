Amfanin aduwa da muhimmancinta ga jikin dan adam

Sa'a 1 da ta wuce

Amfanin aduwa ga lafiyar dan adam

Magance matsalar sinadarin acid a ciki

Magance matsalar ciwon kafa

Kamar yadda Aliyu Danhausa mai bicike kan tsirrai na duniya ya bayyana wa BBC cewa idan aka jika saiwar aduwa aka bawa mai matsalar kafa wanda ko tashi baya iyayi to lallai zai samu sauki daga radadin ciwon kafar dama samun damar sake takawa.

Wasu suna ganin lallai idan mata basu yi wankan jego ba to lallai akwai matsaloli da zasu biyo baya to amma duk aduwa tana taimakawa wajen kare mata daga wadannan matsaloli in anyi amfani da ita yadda ya kamata.