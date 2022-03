'Kotu ba ta da hurumin hana mu yin gyaran fuska ga dokar zaɓe'

Sa'o'i 6 da suka wuce

"Za a iya cewa an yi kasafi sai wani alƙali ya ce kasafin nan bai yi daidai ba kada a yi aiki da shi, idan an bi wannan tsarin an tsayar da aikin shari'a," in ji Sanata Gaya.